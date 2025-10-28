Açoriano Oriental
    • Chega questiona aumento das taxas de handling da SATA Air Açores no transporte de pescado

    O Chega/Açores perguntou ao Governo Regional se “autorizou ou teve conhecimento prévio” dos aumentos das taxas de handling da SATA Air Açores que podem “colocar em causa” o abastecimento de pescado fresco nas várias ilhas

    Hoje, 09:14
    Autor: Lusa/AO Online

    O partido adiantou em comunicado que enviou um requerimento ao executivo de coligação, através do parlamento regional, após queixas de comerciantes e de exportadores de pescado fresco, que entendem que o aumento das taxas “põe em causa a viabilidade económica das suas atividades, ponderando mesmo abandonar o setor”.

    “É uma questão que pode colocar em causa o abastecimento de pescado fresco nas várias ilhas dos Açores, uma vez que a SATA Air Açores aumentou as taxas de handling, aumentando consequentemente os custos de transporte aéreo de forma significativa”, referiu.

    Segundo a nota, os deputados regionais do Chega nos Açores questionam “qual o fundamento técnico e económico para o aumento das taxas de handling aplicadas pela SATA Air Açores e qual a percentagem do aumento em vigor”.

    Os parlamentares perguntam também se os aumentos “foram comunicados aos operadores do setor” e se o Governo Regional “autorizou ou teve conhecimento prévio”, enquanto principal acionista, “desta decisão da transportadora aérea regional”.

    “Uma vez que esta subida de preços tem vindo a afetar diretamente a competitividade do pescado açoriano, em especial nos mercados continentais e nas exportações interilhas, os parlamentares querem saber se existe algum plano de compensação, revisão ou modulação das taxas aplicáveis ao transporte de pescado e produtos alimentares perecíveis e se o executivo pretende adotar algumas medidas para proteger os comerciantes e exportadores locais deste setor, garantindo a equidade no custo de transporte interilhas”, acrescenta.

    Citado na nota, o líder parlamentar do Chega/Açores, José Pacheco, considera que a função da SATA Air Açores “deve ser, antes de mais, assegurar a coesão económica e social do arquipélago” e “não deve agravar as dificuldades daqueles que também dependem dos transportes aéreos para fazer chegar produtos perecíveis a todas as ilhas”.

    “A SATA deve servir o povo açoriano e não explorá-lo”, defende José Pacheco.



