Presidente do parlamento destaca contributo dos Açores para projeto europeu

“Sem o apoio da União Europeia, dificilmente teríamos alcançado o nível de progresso que hoje conhecemos, mas é igualmente importante sublinhar que a relação entre os Açores e a Europa não é de sentido único”, afirmou Luís Garcia.



O presidente do parlamento açoriano falava, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na conferência sobre o tema “O papel da União Europeia no Desenvolvimento dos Açores: Oportunidades para a Engenharia", promovida pela Secção Regional dos Açores da Ordem dos Engenheiros Técnicos.



Citado em nota de imprensa, divulgada pela presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís Garcia destacou a posição geoestratégica que faz dos Açores “um ponto de ancoragem para a Europa em matérias decisivas”.



Luís Garcia destacou que a região contribui ativamente para a inovação e a ciência europeia, referindo-se, por exemplo, a “projetos de vanguarda” como a instalação da Agência Espacial Portuguesa, na ilha de Santa Maria, a criação do Observatório Europeu do Mar Profundo, no Faial, ou o futuro Observatório Climático do Atlântico, na Terceira.



“Temos um território onde é possível testar, em escala real, soluções que depois podem ser aplicadas em todo o espaço europeu. Por isso, os Açores não são apenas uma região que recebe fundos. São também um laboratório vivo de ciência, tecnologia e sustentabilidade”, afirmou.



O presidente da Assembleia Legislativa Regional considerou que, também na área da engenharia, os Açores têm muito a contribuir para o projeto europeu, sobretudo em matérias de inovação, realçando que “a região oferece um ambiente único para testar soluções em áreas como infraestruturas, energias renováveis, mobilidade e redes tecnológicas avançadas”.

