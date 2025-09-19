Debate público me defesa da praia

Segundo o grupo de peticionários, a iniciativa vai decorrer a partir das 18h00, com a participação de especialistas, autarquia, agentes económicos, surfistas, agricultores, ambientalistas, entidades governamentais ligadas ao ambiente, ordenamento do território e agricultura, geografia, geologia, partidos políticos e sociedade civil.

O objetivo é debater "as questões relacionadas com a salvaguarda deste importante património natural da região, alvo de recorrentes problemas de poluição das águas" e consensualizar soluções para o desenvolvimento da zona balnear, "ameaçada por projetos de desenvolvimento urbanístico que poderão transformá-la de forma substancial".