Mais de 12.800 listas apresentadas por 817 partidos e grupos de cidadãos

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro os eleitores vão eleger os órgãos dirigentes de 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e Assembleias de 3.221 freguesias. Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.

Segundo números provisórios divulgados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), em resposta à agência Lusa, são 817 as forças candidatas que se apresentam a estas eleições.

O destaque vai para os 618 grupos de cidadãos eleitores (GCE), também conhecidos como movimentos independentes, que apresentaram candidaturas, além das candidaturas de 181 coligações partidárias diferentes e de 18 partidos políticos.

De acordo com estes números provisórios, no total, estas candidaturas apresentaram 9.750 listas a Assembleias de Freguesia (5.499 de partidos, 3.337 de coligações e 914 de grupos de cidadãos).

Às Assembleias Municipais concorrem ainda 1.524 listas (921 por partidos, 504 por coligações e 99 por grupos de cidadãos) e às Câmaras Municipais mais 1.588 (990 por partidos e 498 por coligações, além de 100 por movimentos de cidadãos).

O Chega candidatou-se a 307 das 308 Câmaras municipais (99,6%), a CDU a 299 (97,0%), o PS (isolado ou em coligação) a 298 (96,7%) e o PSD (isolado ou em coligação) a 293 (95,1%).

Em relação às 308 Assembleias Municipais, a CDU candidata-se a 304 (98,7%), o PS a 297 (96,4%), o PSD a 293 (95,1%) e o Chega a 248 (80,5%).

Quanto a 3.221 das 3.258 Assembleias de Freguesia (há 37 onde a escolha será feita em plenários de cidadãos), a CDU candidata-se a 1.577 (48,9%), o Chega a 1.064 (33%), o PS a 2.554 (79,2%) e o PSD a 2.735 (84,9%).

Tendo em conta a globalidade dos 3.837 órgãos autárquicos que vão a eleições em outubro, o PSD candidata-se (sozinho ou coligado) a 3.321 (86,5%) deles, o PS (isolado ou em coligação) a 3.149 (82%), a CDU a 2.180 (56,8%) e o Chega a 1.619 (42,1%).

A CNE disponibiliza na sua página na Internet os resultados dos autos de sorteio das candidaturas feitas nas comarcas, atualizado após receção de todas as retificações aos autos até ao dia de hoje, em https://www.cne.pt/sites/default/files/dl/eleicoes/2025_al/lista_candidatos/2025_al_candidaturas-202....