Açoriano Oriental
    • Comemorações das Jornadas Europeias do Património

    A presidência do Governo dos Açores promove, no sábado, um programa comemorativo nos seus palácios, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2025, subordinado ao tema “Património Arquitetónico. Janelas para o Passado. Portas para o Futuro”

    Hoje, 17:12
    Autor: Lusa/AO Online

    Este programa integra visitas gratuitas ao Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, sede oficial do executivo açoriano, ao Núcleo da Autonomia dos Açores, do Museu Carlos Machado, ao Palácio de Sant’Ana (Ponta Delgada), sede da presidência do Governo Regional, assim como ao jardim, criado em 1850.

    Haverá ainda uma palestra sobre o tema “Palácio da Conceição: de convento a sede do Governo Regional dos Açores”, proferida pelo arquiteto André Franco, no antigo coro baixo do convento – espaço histórico atualmente destinado a funções de representação governamental, em Ponta Delgada.

    Na Terceira, o Palácio dos Capitães-Generais (Angra do Heroísmo) estará igualmente aberto a visitas gratuitas, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, que oferecem "uma oportunidade única para conhecer de perto três palácios que marcaram a história política e cultural dos Açores", refere o Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), em comunicado.


