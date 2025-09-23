Empresários querem reforço de policiamento e incentivos ao comércio em Ponta Delgada

Numa nota de imprensa, a associação empresarial das ilhas de São Miguel e Santa Maria, que reuniu a sua comissão especializada do comércio, considera uma “prioridade” a “revitalização dos centros urbanos” nas cidades onde existe “desertificação comercial”.

“Importa sensibilizar as entidades públicas para a relocalização de serviços públicos para os centros, sempre que possível, aproveitando as condições de acessibilidade já existentes e contribuindo para um aumento de tráfego de pessoas nas zonas do comércio tradicional”, realça.

A CCIPD considera que a “angariação de marcas comerciais âncora é um fator determinante” para incentivar a procura pelos centros das cidades, defendendo também “estímulos à procura pelo comércio local”.

Entre as medidas, os empresários sugerem o “reforço das campanhas de incentivo ao consumo, incluindo a distribuição de cupões de desconto e estacionamento gratuito para quem compra no comércio tradicional, com alargamento destas iniciativas a vários momentos do ano”.

A instituição, liderada por Gualter Couto, defende ainda a “revisão dos horários de cargas e descargas em Ponta Delgada”, com a “possibilidade de acesso ao final do dia”, e um “reforço policiamento nas áreas comerciais urbanas, com vista a combater a delinquência e garantir níveis adequados de segurança”.

A CCIPD alerta igualmente para a “necessidade de melhorar a rede de transportes públicos na ilha de São Miguel, assegurando horários adequados às zonas com maior concentração empresarial e às necessidades de mobilidade dos trabalhadores”.