Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Empresários querem reforço de policiamento e incentivos ao comércio em Ponta Delgada

    A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD) defendeu estímulos ao comércio local e um “reforço do policiamento” e alertou para a necessidade de melhorar os transportes públicos em São Miguel

    Hoje, 16:51
    Empresários querem reforço de policiamento e incentivos ao comércio em Ponta Delgada

    Autor: Lusa/AO Online

    Numa nota de imprensa, a associação empresarial das ilhas de São Miguel e Santa Maria, que reuniu a sua comissão especializada do comércio, considera uma “prioridade” a “revitalização dos centros urbanos” nas cidades onde existe “desertificação comercial”.

    “Importa sensibilizar as entidades públicas para a relocalização de serviços públicos para os centros, sempre que possível, aproveitando as condições de acessibilidade já existentes e contribuindo para um aumento de tráfego de pessoas nas zonas do comércio tradicional”, realça.

    A CCIPD considera que a “angariação de marcas comerciais âncora é um fator determinante” para incentivar a procura pelos centros das cidades, defendendo também “estímulos à procura pelo comércio local”.

    Entre as medidas, os empresários sugerem o “reforço das campanhas de incentivo ao consumo, incluindo a distribuição de cupões de desconto e estacionamento gratuito para quem compra no comércio tradicional, com alargamento destas iniciativas a vários momentos do ano”.

    A instituição, liderada por Gualter Couto, defende ainda a “revisão dos horários de cargas e descargas em Ponta Delgada”, com a “possibilidade de acesso ao final do dia”, e um “reforço policiamento nas áreas comerciais urbanas, com vista a combater a delinquência e garantir níveis adequados de segurança”.

    A CCIPD alerta igualmente para a “necessidade de melhorar a rede de transportes públicos na ilha de São Miguel, assegurando horários adequados às zonas com maior concentração empresarial e às necessidades de mobilidade dos trabalhadores”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.