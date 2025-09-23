Município da Madalena adota medidas preventivas devido a ciclone tropical Gabrielle

A autarquia adiantou em comunicado que, “perante o expectável agravamento das condições meteorológicas”, está a limpar sumidouros, a reforçar a fixação dos contentores de resíduos sólidos urbanos e a proceder à recolha de palcos e de outros objetos soltos, em particular nas zonas balneares, “que possam ser arrastados, constituindo risco para pessoas e bens”.

O município, que antecipou para esta terça-feira e quarta-feira a “recolha de monos e monstros” em todas as freguesias do concelho, pede à população que não deposite resíduos fora dos contentores, para “garantir a segurança de todos”.

“Com uma previsão de rajadas de vento até 150 km/h [quilómetros por hora], precipitação e agitação marítima intensas, a autarquia reforçou as equipas operacionais dos serviços municipais de higiene urbana e saneamento, apelando à população que não coloque monos no espaço público”, lê-se na nota.

A presidente da Câmara Municipal da Madalena, Catarina Manito, citada no comunicado, referiu que “a deposição de resíduos, sobretudo os de maior volume, na via pública, pode, perante as condições atmosféricas adversas esperadas, colocar em risco pessoas e bens”.

“Apelo aos nossos munícipes que zelem pela sua segurança e pela dos outros. Não coloquem estes resíduos na rua. Resguardem-se, adotem medidas de autoproteção e sigam os conselhos da proteção civil. Estamos no terreno para garantir a vossa segurança", afirmou a autarca e responsável máxima pela proteção civil municipal.