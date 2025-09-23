Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Município da Madalena adota medidas preventivas devido a ciclone tropical Gabrielle

    A Câmara Municipal da Madalena, na ilha do Pico, anunciou que está a tomar medidas preventivas para minimizar os eventuais efeitos do ciclone tropical Gabrielle, que deverá atingir a região esta semana

    Hoje, 17:05
    Município da Madalena adota medidas preventivas devido a ciclone tropical Gabrielle

    Autor: Lusa/AO Online

    A autarquia adiantou em comunicado que, “perante o expectável agravamento das condições meteorológicas”, está a limpar sumidouros, a reforçar a fixação dos contentores de resíduos sólidos urbanos e a proceder à recolha de palcos e de outros objetos soltos, em particular nas zonas balneares, “que possam ser arrastados, constituindo risco para pessoas e bens”.

    O município, que antecipou para esta terça-feira e quarta-feira a “recolha de monos e monstros” em todas as freguesias do concelho, pede à população que não deposite resíduos fora dos contentores, para “garantir a segurança de todos”.

    “Com uma previsão de rajadas de vento até 150 km/h [quilómetros por hora], precipitação e agitação marítima intensas, a autarquia reforçou as equipas operacionais dos serviços municipais de higiene urbana e saneamento, apelando à população que não coloque monos no espaço público”, lê-se na nota.

    A presidente da Câmara Municipal da Madalena, Catarina Manito, citada no comunicado, referiu que “a deposição de resíduos, sobretudo os de maior volume, na via pública, pode, perante as condições atmosféricas adversas esperadas, colocar em risco pessoas e bens”.

    “Apelo aos nossos munícipes que zelem pela sua segurança e pela dos outros. Não coloquem estes resíduos na rua. Resguardem-se, adotem medidas de autoproteção e sigam os conselhos da proteção civil. Estamos no terreno para garantir a vossa segurança", afirmou a autarca e responsável máxima pela proteção civil municipal.

    Relacionadas
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.