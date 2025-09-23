Açoriano Oriental
    • Gabrielle deverá atingir Açores com ventos de tempestade tropical ou furacão categoria 1

    O ciclone tropical Gabrielle está a aproximadamente 2.640 quilómetros a oés-sudoeste do grupo Ocidental dos Açores e deverá atingir a região com "ventos de força de tempestade tropical ou furacão de categoria 1", indicou o IPMA

    Hoje, 17:08
    Autor: Lusa/AO Online

    De acordo com um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 09h00 desta terça-feira, o ciclone tropical Gabrielle encontrava-se "a aproximadamente 2.640 quilómetros a oés-sudoeste do Grupo Ocidental dos Açores", deslocando-se para nordeste.

    Ainda segundo o IPMA, está actualmente classificado como furacão de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson.

    No entanto, é esperado que "nos próximos dias, à medida que se aproxima do arquipélago dos Açores, vá perdendo intensidade, atingindo a região com ventos de força de tempestade tropical ou furacão de categoria 1", referiu a meteorologista Rita Mota.

    A última atualização das previsões aponta que o centro do ciclone deverá passar entre os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) na sexta-feira.

    Assim, a partir da madrugada de sexta-feira deverá ocorrer precipitação em todas as ilhas, podendo ser forte nos grupos Ocidental e Central.

    O vento deverá intensificar-se, com rajadas que poderão variar entre os 130 e os 150 quilómetros por hora (de sudoeste, rodando para noroeste).

    Quanto à agitação marítima, deverá igualmente aumentar, com ondas de oito a 10 metros de altura significativa e altura máxima na ordem dos 14 a 18 metros (de sudoeste, passando a noroeste), segundo o IPMA.

    Tendo em conta a distância geográfica e temporal a que o ciclone ainda se encontra, o IPMA refere que "permanece alguma incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade, o que poderá levar a alterações na previsão atualmente disponível".


