Transações de habitação nos Açores sobem 10,8%

O número de alojamentos familiares transacionados no 2.º trimestre de 2025 na Região Autónoma dos Açores foi superior ao do trimestre homólogo, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados do INE, com base no Índice de Preços da Habitação, foram transacionados 664 alojamentos familiares nos Açores, no trimestre em análise, o que representa uma variação homóloga positiva de 10,8% e um acréscimo de 2,3% em comparação com o trimestre anterior.

Foram transacionados mais 65 alojamentos nos Açores face ao trimestre homólogo e mais 15 em relação ao 1.º trimestre de 2025.

Estes 664 alojamentos transacionados na Região culminaram em vendas no valor total de 123,2 milhões de euros (ME), montante superior em 29,4% ao registado no período homólogo (95,2 ME).

Já em comparação com o trimestre anterior, verificou-se uma subida de 8,3% no valor das transações de alojamentos familiares (114,9 ME).

Dos 664 alojamentos transacionados, 85 eram novos e 579 existentes.

Na globalidade do país, no 2.º trimestre de 2025 transacionaram-se 42.889 habitações, o que corresponde a um aumento de 15,5% face ao período homólogo (variação de 25% no 1.º trimestre de 2025). Do total das transações, 34 579 (80,6%) respeitaram a habitações existentes, correspondendo a um aumento homólogo de 16,7%. No caso das habitações novas, o número de transações aumentou 10,9%, perfazendo 8 310 unidades.

Numa análise regional, o Norte, com um total de 12.955 transações, apresentou no segundo trimestre o maior número de vendas de alojamentos, representando 30,2% do total, um acréscimo de 0,6 p.p. face ao período homólogo. Neste período, a região que registou o segundo montante mais expressivo do número de transações e, simultaneamente, um incremento na respetiva quota relativa (+0,2 p.p.) foi a Grande Lisboa, na qual se realizaram 8189 vendas, correspondentes a um peso relativo regional de 19,1%. A Península de Setúbal também aumentou o seu peso relativo regional, em 0,1 p.p., representando 9,6% do total de vendas de alojamentos, totalizando 4096 transações.

