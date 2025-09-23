Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Quinta aproxima turistas e açorianos à vida no campo

    Mariana Pereira e o pai, José Eduardo, abriram a quinta da família “Volcanic Beings” ao turismo para mostrar o dia a dia dos lavradores e valorizar o leite açoriano. O projeto une tradição, inovação e bem-estar animal

    premium
    Hoje, 11:16

    Autor: Filipe Torres
    “Abrir as portas da nossa exploração agrícola ao turismo não é só diversificar a atividade, é também aproximar as pessoas da vida no campo, valorizar o leite açoriano e mostrar o dia a dia dos lavradores”, explica Mariana Pereira, jovem empreendedora, ao Açoriano Oriental.&nbsp;Foi com ess...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.