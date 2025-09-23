Açoriano Oriental
    • Câmaras criticam lentidão na aprovação de candidaturas

    Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores alerta para o facto de até setembro se ter pago apenas 8% do montante do Açores 2030 destinado às câmaras

    Hoje, 16:48
    Câmaras criticam lentidão na aprovação de candidaturas

    Autor: Paula Gouveia
    Os municípios dos Açores têm reservados no Açores 2030 um montante global de cerca de 161 milhões de euros, mas até ao momento só viram aprovadas&nbsp; 39 candidaturas que perfazem um total de quase 12 milhões de euros (11 960 000 euros).&nbsp;“Neste momento, está executado (quando digo ex...
