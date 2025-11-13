Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • “Taste Azores Colombo” regressa a Lisboa com mais de duas dezenas de empresas

    O Centro Comercial Colombo, em Lisboa, vai receber, entre 19 e 23 de novembro, a 7.ª edição do evento “Taste Azores Colombo”, que conta com a participação direta de 24 empresas regionais de diferentes setores de atividade

    Hoje, 17:11
    “Taste Azores Colombo” regressa a Lisboa com mais de duas dezenas de empresas

    Autor: Lusa/AO Online

    A iniciativa da Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação, que é organizada pelo Gabinete de Gestão e Promoção da Marca Açores, “pretende dar continuidade à estratégia de aumento de consumo dos produtos dos Açores junto dos consumidores nacionais, num espaço, por onde passam, em média, por dia, mais de 70 mil pessoas”.

    "O 'Taste Azores Colombo' é muito mais do que uma feira de produtos, é uma montra viva da qualidade, diversidade e autenticidade das nossas ilhas. […] Este evento é um testemunho da vitalidade da nossa economia regional e da confiança que temos no futuro dos nossos produtos no mercado nacional e internacional”, referiu o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, citado numa nota de imprensa do executivo açoriano.

    Com a iniciativa, o Governo dos Açores pretende “contribuir ativamente para um aumento da exportação através de uma promoção integrada e coerente do melhor que a região tem para oferecer”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.