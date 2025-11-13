“Taste Azores Colombo” regressa a Lisboa com mais de duas dezenas de empresas

A iniciativa da Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação, que é organizada pelo Gabinete de Gestão e Promoção da Marca Açores, “pretende dar continuidade à estratégia de aumento de consumo dos produtos dos Açores junto dos consumidores nacionais, num espaço, por onde passam, em média, por dia, mais de 70 mil pessoas”.

"O 'Taste Azores Colombo' é muito mais do que uma feira de produtos, é uma montra viva da qualidade, diversidade e autenticidade das nossas ilhas. […] Este evento é um testemunho da vitalidade da nossa economia regional e da confiança que temos no futuro dos nossos produtos no mercado nacional e internacional”, referiu o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, citado numa nota de imprensa do executivo açoriano.

Com a iniciativa, o Governo dos Açores pretende “contribuir ativamente para um aumento da exportação através de uma promoção integrada e coerente do melhor que a região tem para oferecer”.