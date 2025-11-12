Açoriano Oriental
    • Azorean International Film Festival celebra o cinema açoriano

    Entre dezembro e janeiro, o festival celebra o cinema açoriano e recebe grandes nomes do panorama internacional, entre eles o realizador alemão Werner Herzog. O programa inclui também longas-metragens em competição, com prémios entre 250 e 500 euros

    Hoje, 10:24
    Azorean International Film Festival celebra o cinema açoriano

    Autor: Daniela Arruda
    O Azorean International Film Festival regressa este ano ao Teatro Micaelense para a sua segunda edição. O programa foi apresentado ontem numa conferência que revelou um projeto ambicioso e algumas novidades. A edição de 2025 divide-se em duas etapas: a Mostra de Cinema Açoriano, de 13 a 21...
