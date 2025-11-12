Azorean International Film Festival celebra o cinema açoriano

Autor: Daniela Arruda
O Azorean International Film Festival regressa este ano ao Teatro Micaelense para a sua segunda edição. O programa foi apresentado ontem numa conferência que revelou um projeto ambicioso e algumas novidades. A edição de 2025 divide-se em duas etapas: a Mostra de Cinema Açoriano, de 13 a 21...
