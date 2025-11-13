Azores Airlines e Sata Air Açores reforçam operação na época de Natal e Ano Novo

Segundo uma nota de imprensa, a Azores Airlines “vai adicionar cerca de 5.000 lugares à operação com destino aos Açores” e a SATA Air Açores “reforçará a capacidade das ligações interilhas em cerca de 3.500 lugares”.

“Este reforço contempla as ligações entre o continente português (Porto e Lisboa) e o arquipélago dos Açores (Ponta Delgada, Santa Maria, Faial e Pico) e entre os arquipélagos da Madeira e dos Açores, entre 08 de dezembro e 04 de janeiro, com maior incidência entre 20 de dezembro e 04 de janeiro”, refere.

O grupo SATA justifica que a decisão do reforço da operação na época de Natal e de Ano Novo “decorre da monitorização contínua da procura e da perspetiva de vendas para este período, tradicionalmente marcado por um aumento significativo da mobilidade de passageiros, nomeadamente, estudantes deslocados”.

As duas companhias aéreas “mantêm-se atentas à evolução da procura, ajustando a capacidade sempre que tal se revelar operacionalmente viável e comercialmente justificado”, acrescenta.

Na nota é ainda referido que, durante a época de inverno, as duas companhias aéreas açorianas realizam, em conjunto, mais de 400 voos semanais, “com o objetivo de servir as nove ilhas e de garantir a acessibilidade ao arquipélago dos Açores”.

Os voos adicionais para o Natal e o Ano Novo já se encontram disponíveis nos sistemas de reserva e podem ser adquiridos no ‘site’ azoresairlines.pt, nos balcões de venda das transportadoras ou em agências de viagens.