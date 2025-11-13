Cidade da Lagoa homenageia piloto de ralis Joaquim Santos

A iniciativa, que decorreu nos Remédios, na Lagoa, partiu de Augusto Ponte e de um grupo de amigos, em parceria com a junta de freguesia de Santa Cruz, que culminou com o descerramento de uma placa comemorativa no troço dos Remédios, um dos preferidos do piloto nos seus treinos e provas na ilha de São Miguel.

A homenagem contou com a presença do filho do piloto, Joaquim Santos, bem como de pilotos e equipas lagoenses que se preparam para o Azores Rallye, que se quiseram associar a este momento de tributo.

O presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Frederico Sousa, marcou igualmente presença no evento, enaltecendo o legado de Joaquim Santos e a ligação que o piloto manteve com a Lagoa ao longo da sua carreira.

De referir que Joaquim Santos, natural de Penafiel e nascido em 1952, conquistou cinco títulos de Campeão Nacional de Ralis, detendo, ainda, o recorde de 47 vitórias no campeonato nacional e sendo tetracampeão nacional absoluto.

