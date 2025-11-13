Cartão Interjovem possibilita viagens interilhas nos Açores em dezembro a 21 euros ida e volta

A campanha especial de Natal do Cartão Interjovem, criada pela Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego dos Açores, abrange viagens aéreas interilhas, promovidas pela companhia aérea Sata Air Açores, entre 01 e 31 de dezembro.

Segundo um despacho da tutela publicado hoje em Jornal Oficial, “os jovens detentores de Cartão Interjovem válido pagam 21 euros para viagens interilhas de ida e volta, e 15 euros para viagens interilhas só de ida”.

A secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, justifica a medida por, no mês de dezembro, se verificar “um aumento das viagens dos jovens estudantes de regresso à sua ilha de origem”.

“Neste período, proliferam, ainda, iniciativas relacionadas com a época natalícia nas diferentes ilhas. Neste sentido, a melhoria das vantagens oferecidas pelo Cartão Interjovem, nesta época festiva, contribui para que se verifique maior mobilidade dos jovens entre ilhas”, refere.

O despacho salienta que o Programa do XIV Governo dos Açores determina, na sua estratégia global, “um incentivo à mobilidade regional, como experiência enriquecedora e catalisadora de um sentimento de identidade açoriana”.

“As Orientações de Médio Prazo para as políticas de juventude defendem ainda a criação de medidas de incentivo à mobilidade juvenil, como instrumento de capacitação e de formação dos jovens açorianos”, acrescenta.

Ainda de acordo com o mesmo despacho, o Cartão Interjovem “contribui para a dinamização do fluxo de jovens entre as ilhas dos Açores, pelas condições favoráveis que define para os jovens naturais e residentes nos Açores e ainda aos jovens açordescendentes inscritos na plataforma ‘Açorianos no Mundo’, no sítio da Internet https://acorianosnomundo.azores.gov.pt/, da responsabilidade do departamento do Governo Regional com competência em matéria de comunidades”.

Na publicação é também recordado que no dia 04 de fevereiro de 2025 foi celebrado um contrato-programa que estipulou os termos em que se desenvolve a colaboração entre a Região Autónoma dos Açores, a Atlânticoline S.A. e a SATA Air Açores, tendo em vista a operação do Cartão Interjovem no ano de 2025.

“A cláusula 7.ª do contrato-programa, cuja minuta foi aprovada em anexo à Resolução do Conselho do Governo n.º 191/2024, de 30 de dezembro, refere que a Região Autónoma dos Açores pode, através de despacho do membro do Governo competente em matéria de juventude, criar campanhas comerciais específicas e mais vantajosas para os jovens portadores do Cartão Interjovem”, esclarece.