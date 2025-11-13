Pesca do tamboril proibida a partir de segunda-feira

“Considerando os dados das capturas efetuadas pela frota portuguesa da unidade populacional de tamboril nas zonas oito c, nove, 10 e águas da UE da zona CECAF 34.1.1., informa-se que a utilização da quota atingiu os 95%”, lê-se numa nota da DGRM.

A zona oito c diz respeito ao Golfo da Biscaia Meridional, a zona nove corresponde às águas portuguesas e a 10 ao Banco dos Açores.

Em consequência, a pesca do tamboril é proibida a partir das 24:00 de segunda-feira.

Por sua vez, as respetivas descargas ficam limitadas a capturas acessórias de até 5% do total descarregado por embarcação, a cada maré de pesca.

A proibição desta pescaria já tinha sido anunciada para 21 de outubro, mas depois a DGRM anulou a interdição face à perspetiva de reforço da quota.

A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.