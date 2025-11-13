Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Pesca do tamboril proibida a partir de segunda-feira

    A pesca do tamboril vai estar proibida a partir de segunda-feira, avisou a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), indicando que Portugal esgotou 95% da quota

    Hoje, 17:02
    Pesca do tamboril proibida a partir de segunda-feira

    Autor: Lusa/AO Online

    “Considerando os dados das capturas efetuadas pela frota portuguesa da unidade populacional de tamboril nas zonas oito c, nove, 10 e águas da UE da zona CECAF 34.1.1., informa-se que a utilização da quota atingiu os 95%”, lê-se numa nota da DGRM.

    A zona oito c diz respeito ao Golfo da Biscaia Meridional, a zona nove corresponde às águas portuguesas e a 10 ao Banco dos Açores.

    Em consequência, a pesca do tamboril é proibida a partir das 24:00 de segunda-feira.

    Por sua vez, as respetivas descargas ficam limitadas a capturas acessórias de até 5% do total descarregado por embarcação, a cada maré de pesca.

    A proibição desta pescaria já tinha sido anunciada para 21 de outubro, mas depois a DGRM anulou a interdição face à perspetiva de reforço da quota.

    A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.