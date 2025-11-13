Expo Artesanato de 27 de novembro a 01 de dezembro

A iniciativa organizada pela Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, através do Centro de Artesanato e Design dos Açores (CADA), encerra o ciclo anual de mercados locais de artesanato em diferentes ilhas do arquipélago, que arranca com as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, segundo um comunicado do executivo açoriano.

A Expo Açores Artesanato – Natal 2025, que terá entrada gratuita, contará com a participação de mais de 80 unidades produtivas artesanais da região, “que encontram neste certame uma oportunidade para comercializar as suas produções, entre as quais as produções e produtos certificados pela marca coletiva ‘Artesanato dos Açores’”, é referido.