Projeto “Do.Outro.Lado.Do.Espelho” faz descentralização cultural nos Açores

O compositor Bruno Miguel, bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, é um dos protagonistas deste projeto, que se baseia numa residência artística e “vai estar nos Açores com o orquestrador, músicos e entidade convidada”, que é o Conservatório Regional de Ponta Delgada, segundo explicou à agência Lusa.

O projeto reúne ainda criadores como o escritor Daniel Jonas, as cantoras Catarina Valadas e Teresa Sarmento, e o orquestrador Bruno Ferreira, entre outros músicos.

Bruno Miguel adiantou à Lusa que o projeto “culmina num espetáculo único e gratuito para toda a comunidade local”, a 25 de novembro, promovendo-se a “democratização do acesso a produções contemporâneas em regiões com menor oferta de iniciativas artísticas”.

O compositor explicou ainda que, nesta primeira extensão aos Açores, o projeto abrange Ponta Delgada, durante três dias, mas “a ideia é desenvolver várias datas”, na região, apesar de se “começar a trabalhar inicialmente com o conservatório”.

De acordo com o músico, “está-se a fazer um esforço de não se ficar apenas preso aos conservatórios”, que surgem no projeto porque os músicos “têm essa origem, possuem experiência e já lecionaram”, o que “facilita a produção”.

O responsável refere que, em 2026, pretende-se alargar o projeto a Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, estando previsto chegar a várias ilhas dos Açores no âmbito da descentralização cultural.

Prevê-se assim a possibilidade de alargar o projeto a filarmónicas e escolas com formação musical, sendo que este terreno é “muito fértil”, havendo “muitas entidades com quem se pretende colaborar”, tendo como “única exigência que os músicos têm de ter formação suficiente”.

“Temos a noção que este projeto pode manter-se nos próximos anos”, e nas ilhas “há apetência para receber esse tipo de projetos", uma apetência "pouco explorada”, segundo Bruno Miguel.

Além de Bruno Miguel, Bruno Ferreira, do Conservatório Real de Antuérpia, do escritor Daniel Jonas, autor de "Cães de Chuva", Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes da Associação Portuguesa de Escritores, e das cantoras Catarina Valadas e Teresa Sarmento, o projeto integra ainda instrumentistas de diversas orquestras internacionais como a harpista Catarina Rebelo, grande prémio de virtuosismo da International Music Competition, do Reino Unido, e André Nadais percussionista (marimba), 1.º Prémio no 13.º Concurso Nacional de Percussão, em Xangai.