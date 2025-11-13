Açoriano Oriental
    • Sindicato do Guarda Prisional ameaça greve no final do ano na prisão de Angra

    A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais comprometeu-se a resolver a situação na prisão de Angra até ao final do ano, segundo Frederico Morais, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional

    premium
    Hoje, 09:22
    Sindicato do Guarda Prisional ameaça greve no final do ano na prisão de Angra

    Autor: Filipe Torres
    O Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo continua a atravessar um período de forte instabilidade interna, apesar da destituição do anterior diretor, José Coutinho Pereira, em julho, após polémicas relacionadas com a aplicação de castigos a reclusos.&nbsp;O seu adjunto, Norberto Col...
