Açoriano Oriental
    Casal de idosos morre em habitação inundada em Fernão Ferro

    Um casal, com mais de 80 anos, morreu na manhã desta quinta-feira na habitação em que vivia, em Fernão Ferro, e que inundou devido à chuva forte que caiu durante a noite, disse à Lusa fonte da proteção civil municipal

    Hoje, 11:40
    Autor: Lusa/AO Online

    “O casal, na casa dos 80 anos, foi encontrado morto hoje de manhã na casa onde habitavam e que inundou”, disse à Lusa Rui Pablo, do Serviço de Proteção Civil Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal.

    Contactado pela agência Lusa o comandante Sérgio Moura, do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal, adiantou que o alerta para a situação, que foi inicialmente noticiada pelo Correio da Manhã, foi dado às 08h52.

    “Os meios tiveram dificuldades em chegar ao local devido a inundações na via pública. Primeiro, houve a necessidade de resolver a situação para que os meios conseguissem passar”, contou.

    De acordo com Sérgio Moura, quando os meios de socorro chegaram ao local a casa estava submersa e o casal de idosos em paragem cardiorrespiratória.

    No local, estiveram os Bombeiros do Seixal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

