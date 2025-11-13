Governo Regional promove III Fórum das Migrações

O fórum, organizado pela Direção Regional das Comunidades com entrada livre para o público em geral, constitui “um espaço de encontro, debate e reflexão sobre migrações, integração e diversidade, reunindo representantes institucionais, especialistas, organizações da sociedade civil e comunidades migrantes”, adiantou o executivo regional em comunicado.

Durante o encontro, serão abordados os desafios e oportunidades da mobilidade humana nos Açores, com especial atenção para as relações com a Região Autónoma da Madeira, o papel da comunicação social nas narrativas migratórias e a celebração dos 50 anos da independência dos países africanos de língua oficial portuguesa.

O III Fórum das Migrações “reafirma o compromisso do Governo dos Açores em promover o diálogo, a cooperação e a integração, consolidando o papel da região como ponte de ligação entre comunidades, culturas e territórios do espaço lusófono”.