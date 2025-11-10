Número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores baixa pelo segundo mês consecutivo

“Em outubro de 2025 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 181.850 passageiros, verificando-se uma variação negativa de 1,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior”, lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos do SREA.

É o segundo mês consecutivo em que os Açores registam uma redução homóloga no número de passageiros desembarcados por via aérea na região, depois de em setembro ter ocorrido uma descida de 0,4%.

Entre janeiro e outubro de 2025, desembarcaram nos aeroportos da região cerca de 2,1 milhões de passageiros, mais 60 mil (2,9%) do que no mesmo período em 2024.

Dos mais de 181 mil passageiros desembarcados em outubro, a maioria (45,4%) era proveniente de voos do continente e da Madeira (82.648).

Nos voos interilhas desembarcaram 78.371 passageiros (43,1%) e nos voos internacionais 20.831 passageiros (11,5%).

Apenas os passageiros que viajavam dentro dos Açores registaram uma subida (4,2%) face a outubro de 2024.

O número de viajantes do continente e da Madeira apresentou uma redução de 3,6%, enquanto os passageiros de voos internacionais apresentaram uma quebra de 9,2%.

Das nove ilhas dos Açores, apenas quatro apresentaram uma subida no número de desembarques em outubro.

O maior crescimento ocorreu no Pico (11,7%), seguindo-se Santa Maria (6,5%), Graciosa (5,7%) e Flores (2,8%).

Em sentido contrário, apresentaram uma redução homóloga Faial (-5,9%), Corvo (-2,7%), São Miguel (-2,5%), São Jorge (-1,2%) e Terceira (-0,1%).

A ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, concentrou 44% dos desembarques registados nos Açores neste mês, com 108.798 passageiros, seguindo-se as ilhas Terceira, com 38.096 passageiros (15,4%), Faial, com 10.446 (4,2%), e Pico, com 8.853 (3,6%).

Quanto ao número de passageiros embarcados nos aeroportos dos Açores atingiu os 193.235 no mês de outubro, verificando-se um ligeiro acréscimo homólogo (inferior a 0,1%).

Também neste caso, foram mais os embarques em voos para o continente e para a Madeira (89.244), mas com uma quebra de 0,1%.

Nos voos interilhas embarcaram 78.478 passageiros (mais 3,9%) e nos voos internacionais 25.513 passageiros (menos 10%).