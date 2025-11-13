SINTAP espera que sejam respeitados acordos com trabalhadores de instituições sociais dos Açores

O SINTAP referiu em comunicado que todos os anos “tem conseguido negociar e fechar acordos coletivos” com a URIPSSA - União Regional de Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores e a URMA - União Regional de Misericórdias dos Açores, “que se têm traduzido em resultados remuneratórios e em outras matérias positivas” para os trabalhadores das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e das misericórdias.

“O ano de 2025 não foi exceção, tendo o acordo em vigor sido aplicado e integralmente cumprido por ambas as partes até ao momento, ao abrigo do princípio da boa-fé que sempre esteve presente e tem sido respeitado por todos”, acrescenta.

No entanto, “face ao alarme social gerado junto dos trabalhadores das IPSS/Misericórdias pelas recentes notícias que dão como possível o não pagamento dos subsídios de Natal destes trabalhadores por questões que são alheios aos mesmos”, o sindicato “rejeita e condena este tipo de notícias que põem em causa o direito ao salário constitucionalmente consagrado”.

O SINTAP “espera e reivindica […] que sejam integralmente respeitados os acordos coletivos celebrados, a bem dos trabalhadores, das instituições de solidariedade social e dos seus beneficiários, caso contrário ver-se-á obrigado a recorrer aos meios legais que estão à sua disposição na defesa dos direitos e interesses legítimos dos trabalhadores".

A direção da URMA indicou, na segunda-feira, em comunicado, que as misericórdias da região estiveram reunidas em Assembleia Geral Ordinária, no sábado, e “manifestaram a sua preocupação pela situação económico-financeira que atravessam e, por unanimidade, expressaram a dificuldade em pagar o subsídio de Natal aos seus trabalhadores no mês de novembro”.

A URMA considerou a situação “extremamente grave e injusta” e apelou aos governos dos Açores e da República “no sentido da imediata e necessária atualização das comparticipações para o setor social”.

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras defendeu “soluções urgentes” para “milhares de trabalhadores” das IPSS e misericórdias nos Açores, que correm o “risco iminente” de falta de pagamento dos salários de novembro e do subsídio de Natal.

“A incerteza sobre a liquidação dos vencimentos de novembro é real e preocupante. Pior ainda, o subsídio de Natal, um direito fundamental e essencial para a economia familiar nesta época, está gravemente comprometido”, alerta o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comércio, Hotelaria, Turismo e Transportes dos Açores (SITACEHTT/AÇORES), num comunicado enviado às redações.

A Lusa procurou obter uma reação junto da Secretaria Regional da Segurança Social, mas não foi possível até ao momento.