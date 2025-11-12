Açoriano Oriental
    • Governo dos Açores e Startup Portugal assinam memorando de entendimento na Web Summit

    O Governo dos Açores e a Startup Portugal assinaram, na Web Summit, em Lisboa, um memorando de entendimento que estabelece um quadro de cooperação para apoiar o ecossistema de empreendedorismo da região.

    Hoje, 18:31
    Autor: Lusa


    Citado em comunicado de imprensa, o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, que assinou o documento, defendeu que este memorando permitirá “valorizar a iniciativa da comunidade de empreendedorismo açoriana, dando-lhe visibilidade e alcance nacional e internacional num mercado global altamente competitivo”.

    O governante, que tutela as áreas da cooperação externa, da captação de investimentos e da promoção dos Açores no exterior, destacou o trabalho já desenvolvido pelo executivo açoriano “quer na dinamização e capacitação dos parques de ciência e tecnologia” da região, “quer na captação de investimento externo”.

    “É também fundamental continuar a projetar os Açores como um polo atlântico atrativo para investir. A celebração deste memorando insere-se na estratégia de projeção externa que tem vindo a ser desenvolvida pelo governo”, afirmou.

    A Startup Portugal é a entidade responsável a nível nacional pela monitorização, acompanhamento e controlo do processo de reconhecimento do estatuto de ‘startup’ e ‘scaleup’.

    Os Açores marcam presença na Web Summit, em Lisboa, com 15 empresas de vários setores, como a construção de drones, a biotecnologia, a engenharia de telecomunicações, a inteligência artificial ou a programação informática. 

    Para o vice-presidente do executivo açoriano, a cimeira tecnológica internacional é “o fórum certo” para as empresas açorianas “desenvolverem parcerias e atraírem investimento e talento”.

    “A Web Summit é uma das maiores feiras tecnológicas do mundo. A presença destas 15 empresas é uma oportunidade estratégica para demonstrarem a excelência da inovação regional”, vincou.

    A 9.ª edição da cimeira tecnológica desde que se começou a realizar na capital portuguesa, em 2016, arrancou na segunda-feira e termina na quinta-feira.

    Segundo a organização, o evento deverá receber mais de 900 oradores e cerca de 70.000 participantes, estando prevista a presença de 2.500 ‘startups’ e mais de 1.000 investidores.


