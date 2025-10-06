Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Ucrânia
    Rússia rejeita acusações de envio de 'drones' e alerta para escalada na Europa

    A Rússia negou ter enviado drones para a Alemanha e outros países da UE, acusando a NATO e os países europeus de estarem a preparar uma escalada de confrontos militares

    Hoje, 16:27
    Rússia rejeita acusações de envio de 'drones' e alerta para escalada na Europa

    Autor: Lusa/AO Online

    “Não há base para acusar a Rússia disto”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, numa conferência de imprensa telefónica, na qual considerou "estranha" a questão dos drones e criticou políticos europeus por culparem Moscovo “sem fundamento”.

    O porta-voz da presidência russa lembrou o caso de um jovem detido na Europa por pilotar um drone, sublinhando que “não tinha qualquer ligação com a Rússia”, em resposta a declarações do chanceler alemão, Friedrich Merz, de que Moscovo poderá estar por detrás do envio de drones para a UE.

    Também o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Alexander Grushko, lembrou que Varsóvia ignorou as propostas de consulta de Moscovo sobre matérias relacionadas com os drones.

    Grushko criticou a Polónia por recorrer à NATO e ativar o artigo 4.º em vez de dialogar diretamente com a Rússia e avisou que “a Europa está a caminhar para uma escalada”, apontando o aumento da ajuda militar ocidental à Ucrânia.

    O vice-ministro russo acusou ainda a NATO de realizar manobras “cada vez mais agressivas”, incluindo operações ofensivas e voos de bombardeiros perto das fronteiras russas.

    Grushko denunciou que a política europeia está “claramente orientada para o confronto” com Moscovo, ilustrando a acusação com o aumento do número de manobras militares da Aliança Atlântica.

    “A natureza destes exercícios está a tornar-se cada vez mais agressiva. Estão a ser realizadas operações ofensivas com desembarque de tropas, estão a aumentar as atividades de espionagem aérea. A presença da componente nuclear está a aumentar. Os bombardeiros estratégicos norte-americanos estão a voar perto das nossas fronteiras", concluiu o vice-ministro russo.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.