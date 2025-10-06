Açoriano Oriental
    • I Jornadas de Reumatologia Açores e Madeira

    A ilha de São Miguel vai receber, entre quinta-feira e sábado, as I Jornadas de Reumatologia Açores e Madeira, com o objetivo de aprofundar a colaboração entre os serviços das duas Regiões Autónomas

    Hoje, 17:36
    Autor: Lusa/AO Online

    A iniciativa conjunta dos Serviços de Reumatologia do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) e do Hospital Dr. Nélio Mendonça (Madeira), terá lugar em duas unidades hoteleiras da ilha de São Miguel (Ponta Delgada e Furnas) e reunirá participantes ligados aos Serviços Regionais de Saúde dos Açores e da Madeira e ao Serviço Nacional de Saúde.

    Segundo a organização, o programa científico do evento “destaca temas como Osteoartrose, Osteoporose, Artrite Reumatóide, Reumatologia Pediátrica, Fibromialgia, Termalismo e Reumatologia na Insularidade".


