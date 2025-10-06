Açoriano Oriental
    • SINAPOL convoca quatro dias de protesto em Lisboa em defesa da carreira

    O Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) vai realizar várias ações de protesto e sensibilização em Lisboa nos dias 21, 22, 23 e 24 deste mês para exigir a valorização salarial e da carreira dos polícias

    Hoje, 16:34
    Autor: Lusa/AO Online

    O SINAPOL vai estar na Gare do Oriente a partir das 10:00 de dia 21, a entregar folhetos à população, na primeira de uma série de ações de rua que pretendem “chamar a atenção para a urgência de medidas concretas que valorizem profissional e salarialmente os polícias portugueses, face à contínua falta de resposta por parte do Governo aos graves e cada vez mais agonizantes problemas que afetam as forças de segurança e seus profissionais”, de acordo com o comunicado sindical.

    Seguem-se ações no Terminal Fluvial do Terreiro do Paço, frente ao Ministério das Finanças, pelas 16:30 de dia 22; nas chegadas do aeroporto Humberto Delgado, a partir das 21:00 de dia 23; terminando no dia 24 no Terreiro do Paço e na Rua Augusta, enquanto decorrer a reunião do SINAPOL com o Ministério da Administração Interna.

    “O SINAPOL, considera inaceitável a recorrente negligência do Governo em não alterar diversos diplomas legais que são fundamentais para o futuro da segurança pública do país e que há muito aguardam revisão, bem como são essenciais para corrigir injustiças, melhorar as condições de trabalho e garantir uma remuneração digna e condizente com as exigências e responsabilidades da função policial, dando novamente atratividade ao setor”, defende o sindicato no comunicado.

    O SINAPOL alerta para as “consequências diretas e alarmantes” da desvalorização da carreira, nomeadamente a redução do efetivo e um cada vez menor número de candidatos a entrar na profissão, pelo que exige do Governo “um diálogo sério e soluções concretas”.


