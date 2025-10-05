Açoriano Oriental
    • Autárquicas: Movimento considera “falsas e enganosas” informações da Câmara de Ponta Delgada

    O movimento Ponta Delgada Para Todos considerou “falsas e enganosas” as informações da Câmara Municipal de Ponta Delgada sobre ter disponibilizado a documentação das obras do Mercado da Graça.


    Hoje, 19:14
    “O movimento cívico e independente Ponta Delgada para Todos manifesta a sua total indignação e repúdio face às declarações falsas e enganosas difundidas pela Câmara Municipal de Ponta Delgada relativamente ao processo de requalificação da cobertura do Mercado da Graça e ao acesso à respetiva documentação”, refere numa nota de imprensa o movimento liderado pela ex-socialista Sónia Nicolau.

    A Câmara Municipal de Ponta Delgada, em nota de imprensa enviado sábado aos 'media', referiu que enviou na quinta-feira ao movimento a informação solicitada sobre o Mercado da Graça.

    O movimento cívico e independente Ponta Delgada para Todos acusou na sexta-feira o executivo da Câmara Municipal de Ponta Delgada, liderado pelo PSD, de persistir “em não cumprir” a “obrigação legal” de resposta sobre as obras no Mercado da Graça.

    Em causa está a obra de requalificação da cobertura do Mercado da Graça, que foi consignada e iniciada em setembro de 2021, sendo que a sua conclusão estava prevista para agosto de 2022, o que não se verificou.

    A candidatura disse ter comado conhecimento “com perplexidade" que o município alegou ter "respondido ao solicitado no dia 02 de outubro de 2025, às 13h30”.

    De acordo com a ex-socialista, esta “tentativa de manipulação da verdade é inaceitável e revela uma muito preocupante falta de transparência e de seriedade institucional”.

    O movimento Ponta Delgada para Todos “reafirma o seu compromisso com a verdade, com o escrutínio público e com o direito dos cidadãos a serem informados de forma clara e honesta sobre a gestão dos dinheiros e projetos municipais” e exigiu um pedido de desculpas do executivo camarário.

    São sete os candidatos à presidência da Câmara de Ponta Delgada nas eleições autárquicas de 12 de outubro: o social-democrata e atual presidente do município, Pedro Nascimento Cabral, Isabel Rodrigues (PS/BE/PAN/Livre), Alexandra Cunha (IL), José Pacheco (Chega), Henrique Levy (CDU), Sónia Nicolau (Ponta Delgada Para Todos) e Rui Matos (ADN).

    No atual executivo, o PSD (que venceu as eleições de 2021 com 48,76%) tem cinco elementos contra quatro do PS (que obteve 37,33%), enquanto na Assembleia Municipal (51 membros) os sociais-democratas têm 25 mandatos.

