    • Benfica apresenta queixa na Liga por entrada tardia de adeptos no Dragão

    O Benfica vai apresentar uma queixa formal na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) pela entrada tardia dos seus adeptos no encontro de domingo com o FC Porto, da oitava jornada da I Liga, disputado no Estádio do Dragão

    Hoje, 16:35
    Autor: Lusa/AO Online

    “O Sport Lisboa e Benfica irá formalizar uma queixa junto da Liga Portugal e exigir responsabilidades por este inaceitável mau serviço prestado aos seus adeptos”, lê-se num comunicado.

    Depois de agradecer “o apoio incondicional demonstrado ao longo de toda a partida no Estádio do Dragão”, o Benfica “lamenta profundamente que muitos apenas tenham conseguido aceder ao lugar pelo qual pagaram quando a primeira parte já se encontrava praticamente concluída”.

    “Uma Liga que se pretende de referência não pode permitir que ocorram falhas desta natureza, sobretudo quando afetam quem mais contribui para a sua grandeza e espetacularidade: os adeptos”, refere no documento.

    No domingo, o FC Porto e o Benfica empataram a zero, em encontro da oitava jornada, com os ‘dragões’ a manterem a liderança isolada, com três pontos de avanço sobre o Sporting e quatro sobre as ‘águias’.


