Rúben Rodrigues leva o Yaris ao oitavo lugar em Castelo Branco

Rúben Rodrigues e Rui Raimundo terminaram o Rali de Castelo Branco, quinta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), na oitava posição.

Nas 2 Rodas Motrizes (2RM), Henrique Moniz discutiu a vitória até ao fim e Pedro Câmara, em estreia absoluta nacional, foi o vencedor entre os pilotos do FPAK Júnior Team.

Inserido no “top-10” da prova organizada pela Escuderia Castelo Branco, o campeão de ralis dos Açores em título assinou uma prestação em crescendo com o Toyota GR Yaris Rally2, mostrando ao longo do rali uma boa adaptação ao pisos de asfalto.

Um quarto e um sexto lugar foram os melhores registos na estrada da dupla da Auto Açoreana Racing que andou sempre na oitava posição da geral, exceção feita ao sexto e quinto posto ocupados após a segunda e terceira classificativas do rali.



Na luta pela vitória

Os Açores estiveram representados da melhor forma, no que diz respeito às 2RM, na prova inaugural da fase de asfalto do CPR. Em Castelo Branco, e com uma prova em crescendo, Henrique Moniz lutou pela vitória com Ricardo Sousa, mas o campeão nacional de Juniores de 2020 acabou por levar a melhor, terminando com uma vantagem de 12s1.

O piloto da cidade da Lagoa chegou a liderar a categoria após a sexta e oitava classificativas, mas nunca conseguiu, em ambas as ocasiões, segurar o lugar mais salto do pódio, acabando por finalizar na segunda posição das 2RM e no 14.º posto da geral.

Pedro Silva, também num Peugeot 208 Rally4, terminou a 46s6 do vencedor e foi um espectador privilegiado da luta que foi travada à sua frente.

Na 31.ª posição da classificação geral, 14.º entre os concorrentes das 2RM, finalizou Pedro Câmara que fez a sua estreia absoluta em provas a contar para os nacionais de ralis.



O jovem piloto de 20 anos, de Vila Franca do Campo, terminou na quinta posição entre os concorrentes do Campeonato de Portugal Júnior de Ralis.



No asfalto de Castelo Branco, Câmara foi ainda o primeiro classificado entre os cinco competidores do FPAK Júnior Team.