Recorde de 25.000 migrantes no Canal da Mancha em sete meses

Só na quarta-feira, 30 de julho, um total de 898 pessoas chegaram ao porto de Dover em 13 pequenos barcos, elevando o total de migrantes que atravessaram, até agora, o estreito que liga França a Inglaterra para 25.436 pessoas.

Esta é a primeira vez que este limite é atingido no mês de julho desde que o Governo britânico começou a publicar os números de chegadas, em 2018. A data mais antiga em que a marca dos 25.000 foi ultrapassada foi a 27 de agosto de 2022.

O valor representa um aumento de 51% em relação ao período homólogo do ano passado (16.842 imigrantes) e um aumento de 73% em relação ao mesmo período de 2023 (14.732).

Em 2024, a marca dos 25.000 só foi ultrapassada a 22 de setembro e, em 2023, a 02 de outubro.

A migração irregular através do Canal da Mancha é uma das principais questões do Governo trabalhista de Keir Starmer, que endureceu a sua política migratória e assinou recentemente acordos estratégicos com países como a França e a Alemanha para combater os traficantes de migrantes e reduzir o número de travessias no canal.