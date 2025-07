Governo espanhol admite rever data de encerramento da central nuclear de Almaraz

De acordo com a agência AFP, numa carta dirigida aos presidentes dos conselhos de administração da Iberdrola e da Endesa, a que o diário espanhol ‘El Pais’ teve acesso, a ministra da Transição Ecológica Sara Aagesen afirmou-se disposta a reabrir o debate sobre a data de encerramento prevista para várias centrais do país, decidida em 2019.

“O Governo está aberto a avaliar uma mudança de calendário, na condição de que as exigências em matéria de segurança sejam respeitadas e que isso não represente um custo acrescido para os consumidores”, confirmou a AFP junto de uma fonte ministerial.

A Iberdrola e a Endesa tinham proposto em junho, numa carta dirigida à ministra, uma revisão do calendário de encerramento das centrais nucleares, sobretudo a de Almaraz, na Estremadura espanhola, junto à fronteira com Portugal, que deveria ser encerrada em 2028.

O abandono total do nuclear em Espanha estava previsto para 2035, segundo uma decisão de 2019 no quadro do Plano Nacional para a Energia e o Clima, com o aval das empresas energéticas envolvidas: Endesa, Iberdrola, Naturgy e a portuguesa EDP.

No entanto, há meses que existe pressão pelos defensores do nuclear para revisão do calendário, alegando um risco para o fornecimento elétrico no país, tendo havido uma intensificação das críticas após o apagão ibérico de 28 de abril.

Numa mensagem na rede social Bluesky, a ministra do Trabalho Iolanda Diaz, do partido de esquerda radical Sumar, e que integra em coligação o executivo liderado pelo socialista Pedro Sánchez, reiterou a sua oposição a qualquer revisão do calendário.

“Prolongar o tempo de vida das centrais nucleares vai contra o plano de transição ecológica do Governo e da implementação de renováveis. Há anos que Espanha encerrou esse debate e os prazos de encerramento são muito claros. Não o permitiremos”, alertou a ministra.

No auge do uso de energia nuclear, nos anos 1980, Espanha tinha oito centrais nucleares, que forneciam 38% da eletricidade no país. Hoje, tem apenas cinco, com sete reatores nucleares, que representam 20% da sua energia elétrica.