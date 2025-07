Pepe Brix assinala década na National Geographic com exposição

“Achámos que era importante assinalarmos esses 10 anos de colaboração que, na verdade, celebra não só a publicação do meu primeiro artigo sobre a pesca do bacalhau, como também assinala o prémio Gazeta que eu e a National Geographic ganhámos com essa reportagem”, explica Pepe Brix.

Em entrevista ao Açoriano Oriental, o galardoado açoriano adianta que a ideia da exposição passa por fazer uma “compilação visual” e “criar um circuito expositivo pelas fotografias mais marcantes publicadas nesses oito artigos que foram escritos e fotografados por mim ao longo destes 10 anos”.

Além das fotografias já publicadas na revista, e de “mais uma imagens que foram publicadas no Visões da Terra”, Pepe Brix também promete mostrar “fotografias inéditas que, por uma razão ou por outra, acabaram por ficar fora da edição final”.

Ao jornal, o fotógrafo salienta que o seu trabalho está “muito ligado à ciência, à fotografia documental e à condição humana” e confessa que um dos objetivos da mostra passa também por dar a conhecer melhor o que faz.

Por outro lado, “gostava que as pessoas saíssem da exposição com algum alento” e explica porquê.

“Muitos dos artigos estão relacionados com ciência, com investigações inspiradoras e que tentam contrariar aquela onda negativa massiva com que somos inundados diariamente, com notícias trágicas. Por isso, acho que também é bom darmos algum mediatismo a investigações que acabam por nos dar mais esperança do que preocupações”, ressalva.

Pepe Brix revela ainda que a colaboração que mantém há uma década com a National Geographic Portugal é das parcerias que lhe dá “mais gozo” e que o incentiva mais a nível profissional.

“A minha colaboração com a National Geographic dá-me muito gozo, primeiro porque sei que estou a trabalhar para um público muito exigente e informado e, segundo, a própria redação da revista tem parâmetros muito exigentes, o que me faz aprofundar as minhas investigações e me faz crescer muito enquanto pessoa e profissional”, destaca.

Questionado sobre a escolha de Santa Maria para inaugurar a exposição na próxima semana, com o apoio da Direção Regional da Cultura, o fotógrafo explica que “é o meu sítio de acolhimento, a minha casa, e acho que era mais do que merecido começar por mostrar esta exposição onde eu cresci, onde aprendi a fotografar, onde há mais pessoas que conhecem o meu trabalho”.

“Depois o objetivo é fazer um circuito pelas restantes ilhas e, em 2027, estamos a estudar a possibilidade de visitar a Madeira, Canárias e fazer um circuito ainda bastante longo”, revela ainda.

Até lá, a mostra sobre os 10 anos de colaboração com a National Geographic Portugal irá estar patente em Santa Maria de agosto a dezembro, seguindo em 2026 para outra ilha ainda a definir.