PS com proposta para deduzir em IRS despesas das viagens dos universitários açorianos

Segundo o deputado e líder do PS/Açores, Francisco César, a intenção do partido é que as despesas de viagens de avião entre a residência do aluno e o polo universitário onde estuda (ligações entre o continente e os Açores e entre ilhas) possa ser deduzidas em sede de IRS, tal como as despesas de alojamento e propinas.

“Não é a solução que vai resolver todos os problemas, mas, num momento em que há problemas, o que nós devemos fazer é tentar arranjar soluções que pelo menos diminuam um pouco aquelas que são as dificuldades das famílias”, declarou o socialista aos jornalistas, após uma reunião com a reitoria da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.

Francisco César, que foi eleito pelo círculo dos Açores, defendeu que a proposta, que irá ser votada na próxima sessão legislativa, tem “valores bastantes baixos” para o erário público, não tendo “peso quase nenhum” no Orçamento do Estado.

O também presidente do PS/Açores disse “não ter nenhum tabu” em relação a quem poderá aprovar a proposta na Assembleia da República, mas apelou à responsabilidade do PSD já que o Chega decide com base “naquilo que o oportunismo dita”.

“O PS é o partido da oposição, mas também é um partido de construção”, reforçou.

Francisco César alertou para a redução significativa do número de alunos no ensino superior, um “decréscimo que é maior nos Açores”.

O socialista justificou a redução dos estudantes com a demografia, o desinteresse dos jovens (motivado pelos baixos salários após a conclusão do curso) e as condições económicas.

“O principal problema que as famílias têm e que provoca o abandono do ensino superior ou a opção de não ingressar no ensino superior é, sobretudo, o agravamento das condições dos custos que os estudantes têm quando acedem à universidade”, sublinhou.