Passageiros desembarcados em julho nos portos nos Açores aumentam 4,1%

Em julho, desembarcaram nos portos da região 85.332 passageiros, mais 3.324 do que no período homólogo (cerca de 4,1%), segundo dados divulgados na página da Internet do SREA e consultados pela Lusa.

Em comparação com 2019, ano anterior à declaração de pandemia de covid-19, em que se registaram 98.451 desembarques, em julho, houve uma quebra de cerca de 13,3%.

No entanto, desde 2020 que está suspensa a operação sazonal da Atlânticoline que ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), com navios de maior dimensão, entre maio e setembro.

Nos meses de verão, há agora apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo.

Consultando os dados disponíveis na página do SREA, o número mais elevado de desembarques no mês de julho foi registado em 1999, com 108.581 passageiros.

Entre janeiro e julho de 2023, os Açores contabilizaram 312.200 desembarques de passageiros de transportes marítimos, mais 15,8% do que no período homólogo.

A ilha do Pico, que tem várias ligações diárias ao Faial, foi a que registou maior movimento de passageiros, em julho, com 38.386 desembarques, mais 3,9% do que no período homólogo.

O Faial registou valores semelhantes, com 32.544 passageiros desembarcados, um aumento de 2,4%, em comparação com o mesmo mês no ano anterior.

Já a ilha de São Jorge, que também tem ligações diárias ao Pico e ao Faial, foi a que registou a maior subida percentual (10,1%), com 11.372 desembarques.

As ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) são ligadas pela 'linha rosa', seis vezes por semana, na época alta.

Nas Flores, o número de desembarques (522) em julho aumentou 6,1%, enquanto o Corvo (479) registou apenas mais um passageiro do que em 2022.

A ilha Terceira, que tem ligações marítimas apenas nos meses de verão, aumentou os desembarques em 3% para 1.357, enquanto a Graciosa, na mesma situação, registou o mesmo número de passageiros desembarcados em julho de 2022 (672).