Nuno Borges qualifica-se para a terceira ronda do Masters 1.000 de Toronto

Pré-designado pela primeira vez na série anual de nove torneios situados abaixo do quarteto de Grand Slams, face à ausência de várias figuras da modalidade no Canadá, o 42.º classificado do mundo e número um nacional impôs-se ao 689.º da hierarquia ATP em três ‘sets’, com os parciais de 5-7, 7-6 (7-3) e 6-2, ao fim de duas horas e 51 minutos.

Nuno Borges, de 28 anos, tinha ficado isento na primeira eliminatória e voltou a competir quase duas semanas depois da eliminação na segunda ronda do torneio de Bastad, na Suécia, onde conquistou em 2024 o seu único título no circuito profissional.

O tenista maiato já igualou a prestação do ano passado, quando findou a estreia no piso duro de Toronto com uma derrota perante o japonês Kei Nishikori, antigo top 4, e vai defrontar na próxima fase do primeiro Masters 1.000 do verão Casper Rudd, 13.º do mundo e oitavo cabeça de série, que afastou o russo Roman Safiullin por duplo 6-3.