Partidos cancelam ações no fim de semana mas PCP mantém Avante!



Após o descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, vários partidos começaram a anunciar o cancelamento das iniciativas previstas para os próximos dias.



O PSD cancelou a realização da sua convenção autárquica, prevista para domingo, no Porto, e o CDS-PP desmarcou a sua 'rentrée' política, que iria decorrer em Vale de Cambra, distrito de Aveiro.



O líder centrista, Nuno Melo, cancelou também a sua agenda partidária até segunda-feira.



O Chega adiou uma manifestação que tinha marcado para sábado, “contra o travão à lei dos estrangeiros”, após o veto do Tribunal Constitucional, bem como a apresentação do candidato à Câmara Municipal de Oeiras, que estava prevista para sexta-feira, com a presença do líder do partido.



Também o PS adiou a sua convenção autárquica, que iria decorrer em Coimbra no sábado. Além disso, o secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, cancelou igualmente toda a sua agenda prevista para sexta-feira, nomeadamente uma visita na Póvoa de Varzim e a participação na apresentação de um candidato autárquico em Castelo Branco.



O Livre adiou para a semana seguinte o seu congresso autárquico que estava agendado para o fim de semana, no Porto, e que iria assinalar a 'rentrée' política do partido.



Na quinta-feira, pouco depois do acidente, o Presidente da República anunciou o cancelamento da Festa do Livro no Palácio de Belém, que iria decorrer entre quinta-feira e domingo.



O candidato presidencial Luís Marques Mendes também anunciou o cancelamento de todas as iniciativas de campanha que estavam previstas para os próximos dias.



O PCP vai manter a Festa do Avante!, a rentrée política do partido, que decorre entre sexta-feira e domingo no Seixal, com a presença do secretário-geral comunista.



Fonte oficial dos comunistas disse à Lusa que durante o evento Paulo Raimundo vai manifestar “solidariedade para com as vítimas e a exigência do apoio devido, o reconhecimento dos profissionais que intervieram no socorro, bem como do célere apuramento das causas a ele associado e das ilações que daí decorram”.



Para sexta-feira, mantêm-se no parlamento as reuniões entre o Governo e os partidos, desta vez com PS e PCP, para abordar, entre outros temas, o Orçamento do Estado para o próximo ano.



O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.



O Governo decretou um dia de luto nacional, que se cumpre hoje. Já a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre hoje e sábado.

