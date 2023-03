Museu Vivo do Franciscanismo celebra décimo aniversário

As comemorações dos 10 anos do Museu Vivo do Franciscanismo, que aconteceram no passado sábado, contaram com a presença de Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande (CMRG), que considera o espaço “uma referência a nível internacional”.