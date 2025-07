Bensaude e Barraqueiro acordam trespasse do transporte rodoviário

Ao que o Açoriano Oriental conseguiu apurar, se o acordo obtiver a luz verde das entidades competentes, o Varela deixará de operar os transportes públicos em Ponta Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo e Povoação; o aluguer de autocarros de turismo e ainda as carreiras de Mini-Bus de Ponta Delgada, em consórcio com as empresas Auto Viação Micaelense, Lda. e Caetano, Raposo & Pereiras, Lda, passando estas funções para o Grupo Barraqueiro.

De ressalvar que, no que toca aos Mini-Bus, o trespasse também terá de ser aprovado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada.

A entrada do Grupo Barraqueiro no negócio de transporte coletivo de passageiros em São Miguel não se dará através da aquisição de parte da empresa Varela, como avançou esta segunda-feira a Antena 1 Açores, mas sim através de um trespasse que implica a transferência de, pelo menos, toda a frota do Varela para o grupo nacional.

O AO sabe que a empresa Varela não concorreu ao novo concurso público para a concessão do serviço de transporte regular rodoviário de passageiros em São Miguel, cuja entrega das propostas terminou esta segunda-feira, carecendo ainda de confirmação a apresentação de proposta por parte do Grupo Barraqueiro a título individual ou em consórcio.

Quanto à exploração dos transportes públicos da ilha de Santa Maria, realizada em consórcio com as mesmas empresas em São Miguel, também está abrangida pelo trespasse e também carece de luz verde do executivo regional.

No Faial, o acordo dos Bensaude com o Grupo Barraqueiro já implica a aquisição da empresa Farias, que opera o transporte público da ilha. A efetivação do negócio também aguarda a aprovação do Governo.