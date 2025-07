Esquerda avança coligada nas autárquicas mas só em Ponta Delgada

É mais uma reviravolta na preparação das eleições autárquicas que se irão realizar a 12 de outubro deste ano. Depois da proposta feita ao Movimento Ponta Delgada Para Todos, e recusada pela ex-socialista Sónia Nicolau, o PS/Açores irá oficializar ainda esta semana a coligação Unidos por Ponta Delgada.

Esta coligação agrega os partidos de esquerda - PS, BE, PAN e Livre - e será candidata apenas à Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia do concelho de Ponta Delgada.

A revelação surgiu na segunda-feira de forma inusitada através de um comunicado do PS/Açores a dar conta do nome escolhido pela coligação - que ainda não tinha sido tornada pública - para a candidatura à presidência da Assembleia Municipal de Ponta Delgada.

“A coligação Unidos por Ponta Delgada - que reúne o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre - apresenta Francisco Almeida de Medeiros como candidato à Presidência da Assembleia Municipal nas eleições autárquicas de 2025”, pode ler-se na nota.

No entanto, quando questionado sobre esta candidatura coligada à esquerda, o partido remeteu declarações para a apresentação pública da coligação que deverá ocorrer na próxima “quinta ou sexta-feira”.

Por seu lado, tanto o BE como o PAN confirmaram ao Açoriano Oriental o acordo com o PS, esclarecendo que se mantém como cabeça-de-lista a socialista Isabel Almeida Rodrigues.

Ao jornal, Pedro Neves do PAN avançou que as negociações entre os partidos já decorriam “há coisa de dois meses e meio” e que finalmente esta semana o acordo será oficialmente assinado.

“Todos os partidos estão confortáveis, ninguém tem nenhum alerta vermelho. Tivemos a negociar em termos de lugares, algo perfeitamente normal”, considerou.

Do lado do PAN, Pedro Neves adianta que a prioridade é a Assembleia Municipal, “sabendo à partida que a vereação é inatingível para nós”, avançando que o partido terá dois nomes nas listas: Dinarte Pimentel e outro que “ainda não está fechado internamente”.

Já o BE irá manter os dois nomes já anunciados - Susana Medeiros e Avelina Ferreira -, mas “as posições e os pormenores só serão divulgados aquando a assinatura do acordo”.



Para António Lima, trata-se de “um bom acordo que, a nível interno, já está totalmente aprovado” e que pretende “introduzir mudanças significativas” na governação de Ponta Delgada.

“A coligação pretende dar um novo rumo ao concelho de Ponta Delgada que tem sido governado, desde há décadas, pela direita, nomeadamente pelo PSD. Havendo abertura de diversas forças políticas de esquerda, do setor progressista no espetro político, [queremos] introduzir mudanças significativas na governação da Câmara, desde logo nas áreas da habitação, mobilidade, questões ambientais, ... , e considerámos que este era o momento para dar este passo”, constatou ao jornal.

Com a coligação à esquerda, liderada por Isabel Almeida Rodrigues, as candidaturas a Ponta Delgada compõem-se com Pedro Nascimento Cabral pelo PSD, Alexandra Cunha pela IL, Henrique Levy pela CDU, José Pacheco pelo Chega e Sónia Nicolau pelo Movimento Ponta Delgada Para Todos.