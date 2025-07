Alteração do regulamento de trânsito da Praia da Vitória em apreciação pública

Durante o período de consulta pública os interessados devem dirigir as suas sugestões, por escrito, à presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, podendo ser remetidas por correio eletrónico para o endereço geral@cmpv.pt, por correio convencional ou entregues no setor de atendimento a munícipes, no período normal de expediente.

O projeto de alteração ao regulamento encontra-se disponível para consulta na página da internet da Câmara Municipal da Praia da Vitória (www.cmpv.pt).