Daniel Rosa (PS) defende infraestruturas para apoiar economia privada da Madalena

Em declarações à agência Lusa, Daniel Rosa considera a Madalena, na ilha do Pico, um “dos concelhos mais dinâmicos dos Açores”, mas alerta que o investimento dos empresários “não tem sido feito em comunhão com o município”.

“A iniciativa privada tem tido um papel muito dinâmico no concelho, mas não tem sido acompanhada por investimento público ao nível de infraestruturas. Para se ter a noção, nós não temos uma zona industrial definida no concelho. É uma falha enorme”, afirmou.

O antigo vereador do município critica o “desinvestimento total” da autarquia liderada pelo PSD na “criação de estruturas que permitam aos empresários terem ferramentas para desenvolver a sua atividade”.

Daniel Rosa denuncia, também, a “dificuldade enorme” dos jovens casais em terem habitação, defendendo mais políticas públicas para permitir a construção de casas.

“Todos nós sabemos a problemática que é o urbanismo, com a dificuldade enorme em adquirir lotes e em fazer casas. A câmara tem de neste momento, na minha opinião, se focar nessa linha de investimento”.

O antigo presidente do conselho de Ilha do Pico considerou que a Câmara da Madalena deve “potenciar” os cuidados de saúde na ilha em articulação com o Governo Regional, lembrando o interesse turístico de que a ilha já é alvo.

“Neste momento, nos cuidados de saúde primários, ainda estamos muito aquém das necessidades daquilo que um destino como o Pico e a Madalena precisam de ter. Precisamos de apostar na saúde”, reforçou.

O candidato socialista propõe ainda uma reforma nos transportes públicos que já não servem quem vive fora da zona central da Madalena.

“Não existe forma para quem precisa de trabalhar no centro de se deslocar [para freguesias da periferia] porque ainda continuamos com uma carreira pública de transportes completamente obsoleta”, sublinhou.

Daniel Rosa, empresário e candidato do PS, já foi presidente da Cooperativa de Radiodifusão do Pico (Rádio Pico) e da Associação Comercial Industrial da Ilha do Pico (ACIP), tendo sido candidato do CDS-PP (enquanto independente) às eleições regionais de 2016.

O PSD vai candidatar à Câmara da Madalena a atual presidente, Catarina Manito, que assumiu a presidência em fevereiro de 2024 após a renúncia de José Manuel Soares, que liderava a autarquia desde 2013.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PSD obteve 58,08% (três mandatos) a Câmara da Madalena, seguido do PS com 36,79% (dois mandatos) e o BE com 1,88%.

Na Assembleia Municipal, o PSD obteve oito mandatos e o PS sete.

Os sociais-democratas lideram as freguesias de Madalena, Criação Velha e São Caetano, enquanto os socialistas presidem a Bandeiras, Candelária e São Mateus.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.