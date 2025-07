Santa Clara pode defrontar norte-irlandeses ou kosovares na terceira ronda

Caso eliminem os croatas do Varazdin na segunda pré-eliminatória, cujos jogos se realizam na quinta-feira e a 31 de julho, os açorianos terão pela frente o vencedor da eliminatória entre norte-irlandeses e kosovares, jogando a primeira mão fora de casa, a 07 de agosto, e a segunda nos Açores, no dia 14.

Se ultrapassar a segunda e terceira pré-eliminatórias, o Santa Clara terá ainda de disputar os play-offs, derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga.

Esta é a terceira participação do Santa Clara nas competições europeias, depois de ter caído na segunda ronda da Taça Intertoto de 2002/03 e de ter falhado a qualificação para a fase de grupos da Liga Conferência em 2021/22, quando passou a segunda e terceira pré-eliminatórias, mas foi eliminado no play-off com o Partizan.

Neste sorteio ficaram também definidos os possíveis adversários do Sporting de Braga, caso os minhotos sejam eliminados da segunda ronda preliminar da Liga Europa e, por isso, relegados para a Liga Conferência. Num cenário de eliminação perante os búlgaros do Levski Sófia, os 'arsenalistas' terão pela frente na terceira ronda da Liga Conferência os moldavos do FC Petrocub ou os azeris do Sabah, também a 07 e 14 de agosto.