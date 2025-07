Pedro Baptista (PS) defende fixação de população como prioridade para São Roque do Pico

“As prioridades assentam, em grande base, na permanência da população e em tentar atrair novos habitantes. No fundo, atrair novos empreendimentos, estimular a economia e reter população”, afirmou o candidato à agência Lusa.

O administrativo na Misericórdia de São Roque do Pico apontou o combate ao despovoamento como o “desafio primordial de todo o concelho”, alertando para o envelhecimento da população.

“Cria-se um círculo vicioso. Não há população, a atividade económica também não se desenvolve. Portanto, no meu ponto de vista, será necessário criar as condições de atratividade para que as pessoas se possam fixar, que, por sua vez, cria a necessidade económica para corresponder a esse aumento populacional”, defendeu.

Pedro Baptista, que realçou candidatar-se por “sentido cívico e de participação”, considerou que as medidas de fixação de população levadas a cabo pela autarquia têm sido “um pouco tímidas” e direcionadas para “pessoas já empregadas ou que já iniciaram família”.

“Aqui, a tentativa seria capitalizar e atrair as pessoas logo após os estudos, em camadas populacionais mais jovens em início de vida e de constituição de família, criando uma série de atrativos que os permitisse ter São Roque do Pico como uma opção para se estabelecerem”, sublinhou.

Pedro Baptista é licenciado em Ciências Sociais e já integrou a Assembleia Municipal de São Roque, concelho localizado na costa norte da ilha do Pico, com cerca de 3.221 habitantes.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PSD, com Luís Filipe Silva venceu as eleições para a Câmara de São Roque do Pico com 60,89% dos votos (três mandatos) contra 35,76% do PS (dois mandatos).

O atual autarca social-democrata é candidato a um novo mandato nas eleições de 12 de outubro.