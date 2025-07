Deputado e presidente de Junta candidato do PSD à Câmara da Ribeira Grande

“Com esse sentimento de pertença e responsabilidade, apresento a minha candidatura à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Grande”, afirmou Jaime Vieira, garantindo que o projeto que propõe para aquele concelho da costa Norte da ilha de São Miguel é inclusivo para continuar “o caminho de transformação do município, pautado por responsabilidade, união e ambição”.

A apresentação da sua candidatura à liderança do município, decorreu na sexta-feira, tendo o candidato social-democrata referido que o programa assenta em três eixos estratégicos: "as pessoas em primeiro lugar, qualidade de vida — saúde, habitação e ambiente e desenvolvimento e futuro".

Segundo nota de imprensa, divulgada pelo PSD/Açores, o candidato comprometeu-se a colocar os cidadãos “no centro da ação, protegendo os mais vulneráveis e criando oportunidades para todos”.

Entre as medidas, Jaime Vieira destacou a importância de reforçar a rede de respostas sociais, em parceria com instituições de solidariedade, profissionais de saúde e a sociedade, especialmente no combate à toxicodependência e assegurou também como prioridade "a atenção à juventude".

Entre as medidas, Jaime Vieira destacou a construção da Cidade Desportiva da Ribeira Grande para a prática desportiva em todas as idades e garantiu que "irá pugnar-se pela construção do novo Centro de Saúde da Ribeira Grande junto do Governo Regional" (PSD/CDS-PP/PPM).

O candidato apontou também a importância de ações como “rastreios regulares, campanhas de sensibilização, programas de literacia em saúde e apoio à saúde mental, em articulação com profissionais, escolas e instituições” e a realização de “rotas de bem-estar que integrem saúde, natureza, cultura e gastronomia”.

Na habitação, traçou como objetivo a fixação de "250 famílias no município em quatro anos, através de cooperativas, construções a custos controlados e autoconstrução com cedência de lotes", propondo a criação de um Gabinete Municipal de Apoio à Habitação e incentivos à reabilitação de imóveis devolutos.

Outra das prioridades que referiu prende-se com “a urgência de requalificar a frente mar da cidade da Ribeira Grande”, que considerou “uma das imagens de marca do concelho”, lê-se na nota.

Jaime Vieira propôs igualmente a implementação de um Programa Municipal de Apoio ao Comércio Local, a aposta na Incubadora de Empresas e sublinhou a importância do setor agroalimentar, valorizado com produtos locais, e das pescas.

Natural da Ribeira Grande, o candidato preconizou igualmente a reorganização dos serviços de urbanismo, a criação de uma Via Verde de Licenciamento e a conclusão da revisão do Plano Diretor Municipal.

Na apresentação da candidatura, o presidente do PSD/Açores destacou o trabalho desenvolvido pelo autarca Alexandre Gaudêncio, que agora termina o seu último mandato, “com escolhas acertadas e com frutos", sublinhando que "hoje a Ribeira Grande está muito melhor".

José Manuel Bolieiro, que é também presidente do Governo açoriano, considerou que Jaime Vieira é uma escolha “brilhante” que, com a sua equipa, dará “continuidade, progresso e valorização” ao concelho.

A Câmara Municipal da Ribeira Grande é presidida pelo autarca social-democrata Alexandre Gaudêncio, que cumpre o último mandato. O PSD, nas últimas autárquicas, elegeu cinco elementos para o executivo camarário e o PS dois.

Além de Jaime Vieira, já são conhecidos os candidatos do PS à Câmara da Ribeira Grande, Lurdes Alfinete, da Iniciativa Liberal, César Pimentel, e do Chega, João Câmara.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.