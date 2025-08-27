José Pacheco em Lisboa para abordar questões dos Açores

Conforme refere o Chega/Açores em nota de imprensa, na agenda da reunião estiveram assuntos que “apesar de serem de extrema importância para o desenvolvimento da Região, dependem sempre da República para se concretizarem, sendo importante uma relação próxima e profícua entre os dois grupos parlamentares”.

Em nota de imprensa, José Pacheco lembrou ainda que esta “foi uma de muitas reuniões que têm sido mantidas ao longo das legislaturas, entre os dois grupos parlamentares, para definir prioridades de atuação”.

As eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro foram igualmente um dos temas abordados com Rui Paulo Sousa, uma vez que “é importante mantermos esta ligação com o partido a nível nacional pois muitos dos assuntos que queremos resolver nos Açores dependem do que é decidido em Lisboa”, concluindo José Pacheco que o Chega “sempre se comprometeu em defender os Açores” e “contamos com o Grupo Parlamentar do Chega na Assembleia da República para que isso aconteça”.

