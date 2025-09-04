MP alemão teme desaparecimento do principal suspeito no caso Maddie após libertação este mês

Os procuradores acreditam que o suspeito de 48 anos, e que está a cumprir uma pena de prisão na Alemanha por violação, é responsável pela morte da criança inglesa no Algarve, ainda que o caso nunca tenha sido esclarecido nem encontrado qualquer corpo.

Sem provas suficientes para uma acusação, o Ministério Público alemão não pode impedir a libertação do suspeito, com um registo criminal de crimes sexuais violentos e que deve ser libertado a 17 de setembro.

Em entrevista à AFP, o procurador Christian Wolters, sublinhou que Brückner continua a ser perigoso e, segundo um exame psiquiátrico recente, “novas agressões sexuais são expectáveis”.

“Não seguiu qualquer terapia (…) na prisão e, portanto, partimos do princípio que vai reincidir”, disse Wolters.

Consequentemente, o Ministério Público alemão pediu que Brückner seja sujeito a medidas de vigilância eletrónica, mas ainda não há uma decisão do tribunal sobre o assunto.

Mas mesmo sujeito a esse tipo de vigilância, Brückner será “um homem livre”, sublinhou o procurador, que acredita que o suspeito abandonará a Alemanha, tendo em conta a atenção mediática.

Christian Brückner negou sempre qualquer ligação ao caso de Madeleine McCann, enquanto o Ministério Público alemão nunca divulgou o que consta do processo, em nome do segredo de justiça.

A libertação de Brückner a 17 de setembro tornou-se possível depois de em junho um doador anónimo ter pago uma multa que o alemão tinha em dívida.

Brückner tinha ainda uma multa de 1.446 euros pendente de uma condenação anterior em 2015 e, caso não pagasse, teria pela frente mais 56 dias de prisão.

As autoridades alemãs tinham esperança que a extensão da pena ajudasse os investigadores a ter mais tempo para apresentar novas acusações no caso Maddie.

No início de junho decorreram buscas na zona da Atalaia, em Lagos, no Algarve, pedidas pelas autoridades alemãs, no âmbito da investigação ao desaparecimento de Maddie McCann em 2007.

Durante três dias, cerca de 30 inspetores da Polícia Judiciária e igual número de elementos da polícia alemã vasculharam edifícios em ruínas, cisternas e poços abandonados em dezenas de propriedades na zona da Atalaia entre a Praia de Porto de Mós e a vila da Luz, em locais por onde terá passado Christian Brückner.

Nos trabalhos foram usados georradares, equipamentos que permitem identificar alterações no solo, roçadoras e destroçadores de mato, para limpar partes do terreno, tendo sido recolhidos vários objetos para serem analisados pela polícia alemã.

Madeleine McCann desapareceu do apartamento em que dormia com os irmãos gémeos, de dois anos, na Praia da Luz, em 03 de maio de 2007, enquanto os pais jantavam com amigos no aldeamento, a poucos metros de distância.

Em 2020, a polícia alemã declarou Christian Brückner como principal suspeito do sequestro e assassínio da criança, mas não se formalizaram quaisquer acusações.