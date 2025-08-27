Menos 16% de alunos colocados no ensino superior

Autor: Açoriano Oriental
"Jovem morre na lagoa das Sete Cidades" é outro dos destaques na capa do Açoriano Oriental desta quarta-feira.
A manchete do Açoriano Oriental dá conta que nos Açores houve menos 16% de alunos admitidos no ensino superior
