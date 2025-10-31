Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Vigília noturna no âmbito da campanha SOS Cagarro 2025

    A Câmara Municipal da Lagoa vai promover, na quarta-feira, pelas 20h30, uma vigília noturna, no âmbito da campanha SOS Cagarro 2025, que visa a proteção dos cagarros juvenis

    Hoje, 16:56
    Vigília noturna no âmbito da campanha SOS Cagarro 2025

    Autor: Lusa/AO Online

    A ação, realizada em colaboração com o Parque Natural de Ilha de São Miguel e com a Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, será de caráter voluntário e aberta à comunidade, sem necessidade de inscrição prévia.

    Os participantes, que se vão concentrar no Posto de Turismo do Passeio Marítimo da Lagoa, “percorrerão a orla costeira da cidade com o objetivo de localizar e resgatar cagarros juvenis que, no seu primeiro voo, possam ter ficado desorientados, ajudando-os a retornar em segurança ao mar”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.