Vigília noturna no âmbito da campanha SOS Cagarro 2025

A ação, realizada em colaboração com o Parque Natural de Ilha de São Miguel e com a Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, será de caráter voluntário e aberta à comunidade, sem necessidade de inscrição prévia.

Os participantes, que se vão concentrar no Posto de Turismo do Passeio Marítimo da Lagoa, “percorrerão a orla costeira da cidade com o objetivo de localizar e resgatar cagarros juvenis que, no seu primeiro voo, possam ter ficado desorientados, ajudando-os a retornar em segurança ao mar”.